暢所欲玄：肖虎者之姻緣錦囊

‧戀愛特色:對肖虎者來說，感情生活很少可以成為其人生首要之事。他們當然也享受談情說愛，但如果要犧牲其他興趣，或影響事業發展，寧願把感情先放在一邊。這種心態並非代表肖虎者冷酷無情，而是他們很抗拒去改變自己固有的生活模式。可以這樣說，若強迫肖虎者去遷就伴侶，他們會變得無精打采；即使起初努力作出配合，但不久總會打回原形。

別誤會肖虎者必須伴侶配合自己，其實他們在感情世界中是頗尊重伴侶，只是希望互相保留一點空間，不必為對方刻意改變甚麼又能愉快共處，這才是他們最嚮往的愛情。

另外，肖虎者十分討厭拖泥帶水的感情關係，這一來與他們凡事愛速戰速決的本性有關，二來也因為肖虎者其實不擅長打持久戰，寧願爽快來個了斷，不希望彼此關係繼續拖拉下去。

‧男性貼士:肖虎的男性一旦遇上心儀對象，往往會盡快採取行動，表現得相當進取。他們從不害怕與別人競爭，不過當心儀對象條件非常優越時，肖虎的男性可能會因為自覺條件不足而卻步。

‧女性貼士:肖虎的女性往往喜歡有實力的對象。所謂實力，並非一定代表經濟條件，而是必須流露出過人的才華及能力。

堪輿學家麥玲玲師傅