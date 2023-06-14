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龍門陣
張敬軒撩尹光開騷
近期因AI模仿唱腔成熱搜人物的尹光前晚現身張敬軒的演唱會，同場還有女團COLLAR的Candy和Winka、林奕匡等，軒仔一見到尹光即說：「我真係由細到大都聽你嘅作品！」隨即哼出對方首本名曲《荷里活》，自爆每朝早就聽AI版尹光《一人之境》，又撩對方一齊開騷。
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