唱自己故事更有Feel 張馳豪拍劇熱血 6晚冇瞓

張馳豪（Aska）最近推出新歌《傻瓜……不要緊》，除了是自己作曲，歌曲講述逝去的感情故事，亦是他親身經歷。感情雖然留不住，只好將相處的寶貴回憶留在心中，祝福對方。與舊愛再見亦是朋友的他，直言當時也是難離難捨，但長大後對感情事看開了，既然合不來便無謂糾纏，他說：「自己寫歌自己唱好有感覺，因為講緊自己嘅故事，會特別珍惜。」他亦希望有機會開音樂會，可以與歌迷近距離見面，分享自己的故事、喜歡的歌。