唱自己故事更有Feel 張馳豪拍劇熱血 6晚冇瞓
張馳豪（Aska）最近推出新歌《傻瓜……不要緊》，除了是自己作曲，歌曲講述逝去的感情故事，亦是他親身經歷。感情雖然留不住，只好將相處的寶貴回憶留在心中，祝福對方。與舊愛再見亦是朋友的他，直言當時也是難離難捨，但長大後對感情事看開了，既然合不來便無謂糾纏，他說：「自己寫歌自己唱好有感覺，因為講緊自己嘅故事，會特別珍惜。」他亦希望有機會開音樂會，可以與歌迷近距離見面，分享自己的故事、喜歡的歌。
向前輩學習
Aska除了向唱作歌手發展，近期更為無綫拍攝自己的第3套劇集《非常檢控觀》，與演員賴慰玲譜姊弟戀，他說：「拍劇、唱歌兩兼顧，可以接觸到好多新事物，所以雖然忙，但唔會覺得起身返工係痛苦事，依家係一個幾好嘅狀態。」他指拍攝時在馬德鐘身邊學到很多演繹上的細節位，又覺得一班演員一齊捱夜相當熱血：「試過連續6晚通宵，每日瞓兩個鐘，但係大家都好熱血。」
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230614-0614_00282_061/唱自己故事更有Feel--張馳豪拍劇熱血--6晚冇瞓
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：