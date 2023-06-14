劉穎鏇出海 長腿搶鏡 朱智賢心驚「腩」跳 收身攞彩

目標操出馬甲線

朱朱昨日受訪時笑言早前於活動中被影到凸腩後超大打擊，她說：「嗰次我睇完張相，真係幾日冇食嘢，一諗起個肚腩就食唔落，我從未試過咁驚，依家戒晒所有糖分同消夜，之前有時忍唔住口都會食消夜，但消夜真係最肥，一食個人就暴脹，當然都要做運動啦！我有跑步，終於輕咗6磅。」問到最理想磅數是多少，她指曾經有段時間經常行山，當時50kg，現時52kg：「以前一直維持50kg，但隨着年紀新陳代謝慢咗係會比以前重咗，我又冇話要減到好瘦，但想弗啲，練到有馬甲線。」