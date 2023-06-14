劉穎鏇出海 長腿搶鏡 朱智賢心驚「腩」跳 收身攞彩
正所謂有料唔怕晒，朱智賢（朱朱）與劉穎鏇（Tiffany）於社交網分享美照為大家消暑，朱朱收身後自信晒線，Tiffany則純晒修長美腿，同樣有美感。
藝人朱智賢近日積極操弗身形，於3星期內激減6磅，明顯弗爆，自信回升，昨日於社交網大晒靚相，身穿一條低胸紫色吊帶碎花裙的她，加上草帽，於陽光照射下，性感得來甚有陽光氣息，網民讚她靚女，更留言：「智賢世一」、「陽光少女」。
目標操出馬甲線
朱朱昨日受訪時笑言早前於活動中被影到凸腩後超大打擊，她說：「嗰次我睇完張相，真係幾日冇食嘢，一諗起個肚腩就食唔落，我從未試過咁驚，依家戒晒所有糖分同消夜，之前有時忍唔住口都會食消夜，但消夜真係最肥，一食個人就暴脹，當然都要做運動啦！我有跑步，終於輕咗6磅。」問到最理想磅數是多少，她指曾經有段時間經常行山，當時50kg，現時52kg：「以前一直維持50kg，但隨着年紀新陳代謝慢咗係會比以前重咗，我又冇話要減到好瘦，但想弗啲，練到有馬甲線。」
而剛剛拍完新劇《奪命提示》的Tiffany終於有假放，日前出海享受太陽及海風，擁有美好身段的她雖然只穿一件防曬長袖泳衣，但騷出一雙又瘦又長的美腿，同樣煞食！
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