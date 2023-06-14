被指雙面人 霸凌同事 陳綺貞遭前度數8宗罪 發律師信反擊

台灣文青女神陳綺貞近日被舊愛兼經理人公司老闆鍾成虎炮轟是雙面人，力數她8宗罪，女神形象崩壞。她火速發律師信反擊，直斥相關指控失實，要求對方發文道歉兼澄清，否則採取法律行動，兩人關係正式決裂！

歌手陳綺貞2019年發文宣布跟拍拖逾10年的男友鍾成虎和平分手，當時曾揚言兩人是永遠摯友及最有默契的工作夥伴，但事隔多年兩人卻在網上互數不是！前日鍾成虎在社交網以不點名方式發長文，控訴陳綺貞在疫情期間向公司提出諸多要求，包括「要求提高唱酬、提高版稅、挑剔公司、半夜簡訊情緒霸凌同事、不認先前約定、反反覆覆、不斷提出有別於業界常規的奇怪要求、前員工涉及背信還要去當她助理。」

他又指自從2019年陳綺貞被拍到在街頭激吻一名人夫後，驚覺對方變了，並領教到甚麼叫過河拆橋，還大爆對方的虛假人設：「把對周刊事件的憤怒發在我和工作人員身上，在外是個和善的公主，但憤怒與善變的情緒都是我們在承受。」直言對方的所作所為令他心寒及飽受精神折磨，生不如死。

圈中好友力撐 面對舊愛控訴，陳綺貞即日透過社交網發出律師信回應：「本人與鍾成虎先生及其所代表之添翼創越工作室之間契約存在爭議，鍾成虎先生及該工作室多年來未依契約約定忠實提供經紀服務及結算報酬。」又指對方的發文不實，是有意破壞她的名譽及製造有利輿論，要求對方立即公開發文道歉及澄清，否則將會依照法律規定維護名譽及權利。之後其好友陶晶瑩、五月天主唱阿信、蘇打綠主唱吳青峰等發文力撐。

經過一日沉澱後，陳綺貞昨日再發文，希望鍾成虎接受合約屆滿後，她有為自己做決定的權利，並要求對方將當年自己貸款出資製作的歌曲母帶歸還。而鍾成虎在社交網要求陳綺貞歸還版稅，又指大家已經分手，不能要求他繼續呵護，揚言要保護同事免被霸凌。