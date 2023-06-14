熱天着皮褸 驅魔扮鎮定 Anson Lo愈跳愈瘦險甩褲

Anson Lo於酷熱天氣警告下拍MV，幾乎暈低！

男團MIRROR人氣王Anson Lo經常自我檢討，不想將驚青一面暴露人前。他於酷熱天氣下穿皮褸皮褲拍MV，跳到底褲盡濕，更幾乎甩褲！

Anson Lo有份參與創作新跳唱歌《Nah》，「Nah」有「No」的意思，與歌曲內容很配合，他承認事無大小都會好慌張，怕達不到自己要求：「有時我會好想隱藏自己驚恐嘅一面，盡量表現一個體面嘅形象畀大家睇，變相個人愈嚟愈繃緊，所以想提醒自己學會放鬆，接受同擁抱自己軟弱嘅一面。」他於MV中扮演驅魔人，表面上有型有款，但原來他很驚鬼，需要扮鎮定才能完成工作。

「內衣褲濕晒」 他與攝製隊走到廢墟拍攝驅魔場面，過程苦不堪言，他說：「係我出道以嚟拍攝最辛苦嘅一次，因為當日發出酷熱天氣警告，但我哋仲要喺咁熱嘅天氣、入一個好侷促嘅公寓拍攝，密不透風，我着晒皮褸，裏面仲有幾件衫，好焗，感覺好似就嚟暈。未試過未跳舞已經由頭到腳甚至內衣褲都濕晒，最擔心係瘦咗，本身條皮褲唔使用皮帶，但拍咗3個鐘要用皮帶，因為條腰幼咗，愈拍愈瘦！」

他於MV中其中一個造型是黑白Look襯裙褲類的腰封及戴畫家帽，非常有時尚感，他說：「平時怕戴帽跳舞會甩，好多顧慮，但今次Chill得嚟有玩味，幾得意。」他個人最愛紅色上衣造型：「無聊時諗，戴個飛行眼罩喺頭，玩味感重，亦有啲得戚感覺，好啱呢首曲！同埋呢個Look成條褲穿窿，比較大膽！」

Anson Lo化身驅魔人幫人趕走邪靈。