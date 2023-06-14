自細「習武」 房間練輕功 楊祐寧天生俠骨 打造新一代喬峯

台灣氣質小生楊祐寧放下平日的溫文形象，於新版《天龍八部》內挑戰演大俠喬峯。雖然珠玉在前，但導演于榮光卻對楊祐寧信心十足，認為他骨子裏有天生的武俠特質，很有信心創造「新一代大俠Icon」。

楊祐寧夥拍《鳳弈》的何泓姍、《延禧攻略》的蘇青、文詠珊、劉玉翠，以及憑選秀節目《燃燒吧少年》圈粉無數的90後小生白澍等演出的劇集《天龍八部》，將於今晚9時30分在無綫翡翠台播出。這套武俠小說已多次被改編搬上螢光幕，2018年再次由于榮光執導翻拍，以新面孔去重塑經典。為了令節奏更為明快，無綫將原本的50集大幅刪減至33集，並推出粵語配音版，令香港觀眾煲劇更投入。

塞外放牧 蕩氣迴腸 楊祐寧今次一改形象，於劇內飾演豪情蓋天的丐幫幫主喬峯。他曾表示開拍前做足準備工夫，並向作為武俠小說迷的楊爸爸取經：「爸爸最喜歡的角色正是喬峯，所以令我更感肩負重任。小時候我便開始『習武』，看了俠客的電影後，便會在房間裏練輕功，從床上跳到書桌，再跳到椅子上，當然練的時候是把房門關起來，怕被媽媽發現呢！」

說到能參與此劇演出，楊祐寧開心說：「這次能夠從讀者變成書中的角色，夢想成真般，這個過程將來我可以變成一個故事，說給我的小孩聽。」他於劇中武功蓋世，施展絕學「降龍十八掌」足堪以一敵百，然而英雄難過美人關，他空降勇救「阿紫」何泓姍一幕，以及與「阿朱」蘇青刻骨銘心的愛情，都令觀眾為之動容。楊祐寧與蘇青的情意綿綿，塞外牛羊空許約，於刀光劍影的武俠世界裏，成就了一段生死以之的愛情故事。

珠玉在前 不怕比較 多年來，不少演員包括梁家仁及甄子丹都先後演過喬峯。談到珠玉在前，導演于榮光卻不怕比較，一再強調：「我只希望塑造出一個這一代人的喬峯。楊祐寧擁有稜角分明的相貌五官，天生有種武俠的氣質，往那裏一站，他那種不羈的感覺特別像喬峯。」

蘇青 段正淳情人眾多，黃奕飾演的秦紅棉正是其一。 白澍飾演溫文爾雅的大理王子段譽。 何泓姍飾演刁鑽狠毒的阿紫，與阿朱是兩姊妹。 為配合小說的場景，劇集主要於雲南大理拍攝。