中娛星動：離婚兩年 同區開工 趙麗穎馮紹峰情侶裝 一家三口同車走

內地「千億點擊女王」趙麗穎與內地男星馮紹峰結束3年婚姻關係後，決定共同撫養兒子，期間各自傳另結新歡，可是去年又屢傳離婚夫婦將世紀復合，而近日趙麗穎和馮紹峰首次被拍得帶囝囝一家三口晚膳兼同車離開，再惹來復婚之說。

趙麗穎和馮紹峰自兩年前官宣離婚，便共同撫養兒子「想想」，其後趙麗穎與人氣小生王一博因合拍劇集《有翡》而傳姊弟戀，而馮紹峰今年亦被傳跟女演員蓋玥希密會，可是期間不時傳出馮紹峰向前妻求復合，2人被拍到前後腳現身同一會所外，馮紹峰又被指跟趙麗穎同在橫店拍戲時，帶同兒子頻頻見面食飯，即被揣測藕斷絲連，直至近日，內地傳媒終拍得一家三口出外晚膳，更是2人離婚後首度同框。

當晚趙麗穎和前夫雖未見有親密互動，但被指作情侶打扮，齊穿上白色短袖衫及戴口罩，而趙麗穎戴上棒球帽，馮紹峰則戴有框眼鏡，似欲掩人耳目，只是2人明星味濃，很快便被人認出。

女助手識做坐開 見趙麗穎一度站在門口跟送行的朋友道別，再轉身以「背後的女人」姿態，有默契地跟着手拖4歲兒子的前夫身後，一家三口齊向7人車方向急步行，馮紹峰亦表現出「暖男」本色，拉開車門安頓好兒子就坐，再讓前妻上車，自己則尾隨，一家人無懼車廂逼夾，同坐在後排座位，可見關係融洽。

至於同行的女助手亦相當「通氣」，理應跟隨馮紹峰上車，但明知有「吉位」，她亦只是順手為他們閂車門，然後自己登上司機副座，似有意留空間給一家人聚天倫。不少網民亦在社交網留言希望2人「復婚」，可令小朋友在完整家庭下成長。