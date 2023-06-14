獨家消息：捱足16年 視后未開齋 黃智雯拒續約換獎 灰爆離巢

「女人四十」的黃智雯由參選港姐到踏上一線花旦之路，默默於無綫耕耘了16個年頭。被公認有演技兼聽話的她，卻與台慶頒獎禮視后寶座擦身而過，難免心有不甘。盛傳她年底約滿無綫一直採取「拖」字訣，即使有關方面最終開出「獎項」作利誘，她依然下定決心效法唐詩詠離巢外闖。

演藝學院畢業的黃智雯（Mandy）參選港姐後加盟無綫，先後憑劇集《缺宅男女》及《三個女人一個「因」》響朵，而《三》劇推出時更一度人氣高企，獲安排於台慶孭重飛歌舞表演外，其後更於新加坡及馬來西亞勇奪視后，惟台慶頒獎禮上大熱倒灶輸給李佳芯。直至近日播出《隱門》，Mandy扮演的角色命運坎坷，被「賊王老竇」吳岱融兜巴星，又慘被奶奶欺凌頓成視迷熱話，正當粉絲期待她絕地反擊時，原來現實生活中Mandy亦「出招」，就續約問題已與無綫拉鋸近1年，昨日更突然瘋傳她離巢的消息。Mandy昨午就約滿回覆記者時，默認表示：「其實最近忙舞台劇排練，同時宣傳劇集，所以其他事情待舞台劇後再處理。」

7個月冇拍劇 其實多年來Mandy較其他花旦顯得低調，有指加盟無綫16年以來因「冇後台」力撐，即使有演技搭夠，其發展也只屬不過不失。去年當高海寧因合約問題，被無綫抽起參與拍攝內地劇《隱娘》的機會，當時正趕拍《隱門》的Mandy接令執二攤補上，亦二話不說起行開工，可惜依然得不到有關方面的「歡心」，自去年拍竣《再見．枕邊人》後，已經7個月未有拍劇，即使佘詩曼回巢主演的《新聞女王》找來不少串星，Mandy亦不在名單之列，令人大跌眼鏡。

眼見「後起之秀」陳瀅、蔡潔、林夏薇等紛紛獲得公司栽培力捧，Mandy即使野心不算大，內心亦滿不是味兒，加上與經濟條件不錯的男友感情日趨穩定，不時被旁人催婚，她開始考慮離巢換來更大自由度，以便日後事業與家庭兩兼顧。有指今年初她與家人開設時裝網店，自己更當上生招牌示範衣飾，近日生意開始已漸上軌道，日後亦不愁沒有其他出路。而無綫方面對Mandy今次傾約態度強硬大感意外，曾一度作出讓步，以「視后寶座」作利誘圖挽回其離巢決心，最終亦不得要領，不少網民對於今次Mandy的決定大感可惜，慨嘆無綫痛失一名「猛將」，並留言祝福她日後前途似錦。