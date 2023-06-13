韓星四圍飛吸金捱壞 SHINee溫流驚變骷髏人 停工養病

眾韓星在全球通關後頻撲出國開騷搵真銀，卻因「殺人」行程而捱壞身子，近期有多隊韓團成員宣布因健康問題停工，而男團SHINee成員溫流更因暴瘦驚變骷髏人而令粉絲非常擔心！

由於韓星在疫情後瘋狂穿梭各地演出吸金，近期接二連三有組合成員不支病倒。繼女團aespa成員Giselle日前宣布因病缺席美國行程後，同門男團SHINee成員溫流亦宣布身心狀態不佳，需停工養病，將缺席組合本月的新碟活動及演唱會。

SHINee將於本月舉行出道15周年演唱會，是4子當兵後相隔多年再合體開騷，令樂迷期待不已。而曾與宋慧喬合作拍神劇《太陽的後裔》的成員溫流，突然因病需停工休養，特地發文向粉絲道歉，希望大家能將之視作為了組合之後可以走得更遠的休息，又承諾會以健康的面貌歸隊。不過，他停工前現身活動的影片卻惹起粉絲擔憂，有別於昔日健康飽滿，他最近明顯暴瘦，甚至雙頰凹陷驚變骷髏人，就連雙腳也瘦到筋骨現形，樂迷留言叮囑他注意健康。而溫流昨日上載睇畫展的新照報平安，似乎已沒之前那樣憔悴。

而aespa成員Giselle因健康問題停工後，隊友Winter、Karina與內地成員Ningning前日以性感打扮演出美國戶外騷，於當地的人氣直逼勁爆女團BLACK PINK；另一同門女團Red Velvet成員Joy則自今年4月起因健康問題停工，至今仍未歸隊。

Jennie開騷病到嘔中途離場 另外，BLACK PINK前晚在墨爾本繼續巡唱，成員Jennie因頻撲開騷加上個人活動而捱病，前晚演出前嘔足一日，之後去了吊鹽水，被迫缺席綵排，到開騷時頂硬上，最終要中途離場，由3位隊友Jisoo、Lisa及Rose繼續演出，並與全場粉絲高呼Jennie名字為她打氣。而日前Jennie被爆將接拍漫威的超級英雄新片《Team Agents of Atlas》，飾演擁有操控冰雪能力的K-Pop明星，YG事務所昨日否認她收到相關演出邀請。至於另一韓團TNX成員千晙赩亦因健康異常停工，日前缺席組合新碟Showcase。