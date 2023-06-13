暢所欲玄：五行生剋

中國的術數大多是陰陽五行之論述，其中主要是以自己為中心點，受到其他的五行生助我、比和我、尅制我、減弱我，從而影響一生的妻財子祿。

五行的相生是水生木、木生火、火生土、土生金、金生水，五行的相剋是金剋木、木剋土、土剋水、水剋火、火剋金，五行的比和是金與金、土與土、木與木，水與水、火與火也。

當中的生剋比和關係是隨着自然界之寒熱濕燥影響下，五行的強弱衰旺便確立了。一年之中，春天草木欣欣向榮，木氣自然旺盛了。夏天天氣炎熱，火之力便強盛了。秋天肅殺，金氣便盛極了。冬天寒冷，水氣必然旺了。土則寄生於四季之辰戌丑未月，正是土旺之月也。

故此，出生於何年、何月、何日、何時便註定一生的命格，是得時得地或是失時失地，當然，世界上沒有十全十美的命格，一定是或多或少都有一些缺陷，因此人生便充滿挑戰、喜怒哀樂了。

若某五行中有過強、過弱、過多、過少，便應找一平衡點將其中和，可以從方位上、顏色上或佩戴某種五行飾物去調節一下，也不失是一些好方法。

玄學家伍立群