娛樂

Baby白鹿爭做校花

Angelababy Angelababy
Angelababy
女星Angelababy、白鹿、李晨及范丞丞等，之前赴泰國錄影內地綜藝節目《奔跑吧》，繼傳統泰服後，日前他們換上當地校服進行拍攝。Baby紮上孖辮，穿及膝校裙，造型青春可人；白鹿則長髮披肩，不時向現場粉絲揮手，十足純情校花。
白鹿白鹿
白鹿
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