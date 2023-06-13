操得太盡？陳靜大腿瘀黑

女星陳靜身材Fit到漏，經常於社交網分享健身成果，日前她上載新相，以露腰裝大騷結實腹肌，相當吸睛。不過網民卻發現其大腿驚現大範圍的瘀瘀黑黑，紛紛慰問：「怎麼腳黑青呀？」、「隻腳瘀咗嘅，小心呀」，又擔心她是訓練過度導致受傷。