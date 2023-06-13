娛樂

鄧伊婷熱得早 福利派得好
近日時晴時雨，「34C咪神」鄧伊婷已急不及待換上水着，坐遊艇出海享受驟雨中的陽光，並寫道：「熱天氣早來到，就有早來到的福利，每天笑着生活，就有笑着過的幸福。」穿上設計特別的白色比堅尼，伊婷輕托香腮倚欄淺笑，夾出深長事業線，網民都大讚好索。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc