自爆生B辛酸 神經被切斷 林心如剖腹後遺 雙腳無知覺

當年剖腹生產的台灣女星林心如，近日亮相節目首度開腔談及生B辛酸史，自爆原來手術後有後遺症，雙腳失去知覺，甚至曾長達半年時間抬不起來，為生B認真大犧牲。

林心如與霍建華結婚多年並育有一女，當年因突然作動，比預產期早了一個月，令林心如需要接受剖腹生產，霍建華當時正身在北京拍戲，事後才急急回台北陪老婆。原來過程中心如不但要孤軍作戰，手術後的痛苦更是接踵而來。她近日在真人騷節目《光露營就很忙了》憶述生B過程，自爆因開刀剖腹，手術後雙腿無力甚至無法抬起，原來在手術過程中神經被切斷：「我半年之內，我的下腹，如果你要做抬腳，我抬不起來」，還指感覺腳「完全不是我的」，終花了半年時間才康復。

通乳腺 沒尊嚴 與此同時，她又大方分享產後哺乳的情況，指坐月時多位護理師在其床邊幫助她通乳腺，坦言：「我覺得那是一個女明星最沒有尊嚴的時候。」又笑指後期已經麻木：「她在通我在看電腦。」

另外，霍建華已有多年沒接拍內地劇集，之前被指他會復工並跟劉亦菲合作新劇《玫瑰故事》，趁還未開工，日前他便抽空跟太太到台北小巨蛋欣賞張清芳演唱會，當晚霍建華戴着棒球帽，身穿T恤、牛仔褲，明顯清減不少，為開工做足準備。