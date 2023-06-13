遊亞馬遜被誤當Lisa 胡美貽封印水着 驚變猛獸大餐

藝人洪永城與胡美貽昨日為旅遊節目宣傳，洪永城自爆冒失明風險跳入亞馬遜河，幸好全身而回；金髮胡美貽則在當地大受迎歡，更被誤認為韓團BLACK PINK成員Lisa，爭相合照。

「旅遊達人」洪永城（Tony）昨日帶領兩位「J2ers」胡美貽（Nicole）與布樂文（JB）宣傳旅遊節目《阿媽唔信我去亞馬遜》，今次是他首度踏足亞馬遜，故邀請兩位年輕人同行壯膽，他自嘲：「到我呢個年紀又有小朋友，就會想留喺舒適圈，就算同小朋友去公園都好小心，留意周圍環境同人。」

洪永城冒險跳河 他表示有留意Nicole在《港女野人》的表現，並意外發現出名怕醜的JB頗有做旅遊節目主持的潛質：「佢好夠膽，而且吸引到好多異性，每個地方都有好多女仔問佢要社交帳號，我後生嗰陣都冇佢咁勁。」至於Nicole亦不遑多讓，因染了一頭金髮而被當地人誤以為是韓星，她自爆：「有兩個女仔以為我係BLACK PINK嘅Lisa，要同我合照。」

Tony表示今次選擇的地區相對安全，但也不乏驚險活動，如跳落亞馬遜河游水：「之前有人話跳完亞馬遜河就盲咗，我都有少少驚，但都照樣同JB一齊跳，好在冇事，仲有手有腳。（太太擔心？）佢不知幾想我去拍旅遊節目，咁佢就可以獨霸個女。」Nicole則因不懂游泳而未有落水，帶了泳衣也無用武之地，笑說：「因為導演怕我着泳衣會畀動物食咗。」另外，問Tony何時再拍劇？他透露有份監製的《凶宅清潔師》第2輯已準備得七七八八，但現時要延期，待公司拍板才能開拍。