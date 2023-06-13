中娛星動：仲未放監 有新動向？ 吳亦凡急劈逾千萬 1.26億賣豪宅

因涉強姦罪及聚眾淫亂罪仍在囚的內地男星吳亦凡，被爆降價逾千萬元急售過億元上海「樓王」豪宅，除了其單位擁有4房、2廳及5廁的超豪間隔成網民熱話外，割價賣樓舉動亦惹來不少揣測，猜他可能有新動向。

曾是內地萬人迷的吳亦凡去年因強姦罪及聚眾淫亂罪罪成，被判有期徒判13年，附加驅逐出境，現服刑7個月的他，昨日被傳將位於上海黃浦江中心地段，屬樓王級的406平方米建築面積單位，以1.28億元人民幣（約1.4億港元）掛牌求出售，經過一周後，最終以1.15億元人民幣（1.26億港元）成交價售出，降價1,300萬元人民幣（約1,429萬港元）。

據知情人透露，按照該豪宅的地段、面積及市價計，報價1.28億元人民幣已屬筍價，但依然要割價傾銷實屬少見，而依相關售房信息指，該單位於2018年買入，單位內的裝修時尚，有4套房、2客廳及5廁所，設置中式廚房及西式吧台，主人睡房是雙衣櫃設計，次睡房及客房有露台，家具設施一應俱全，餐枱、梳化、電視機、床、遊戲椅，還有擺放健身單車的健身房，色調以米白色為主，而最值錢之處是坐擁無敵景觀，全屋落地玻璃，視野通透，因距黃浦江江岸僅鄰200餘米，故可鳥瞰黃浦江江景。

委託他人處理 據地產的中介透露，單位為一人產權，無貸款或抵押紀錄，大概是保障私隱關係，並非用吳亦凡掛名，但依相關公證委託信息可以證明，吳亦凡是該物業的業主。有業內人士爆料，因為該豪宅市值過高，有意購買的買家需要接受一定的資格審核，即需要預先支付5,000萬元人民幣（約5,484萬港元）到8,000萬元人民幣（約8,774萬港元）的驗資費用。此外，有傳吳亦凡的物業遍布全世界，單在北京已擁有3個豪宅，上址只是其資產中的一小部分，而目前他已委託他人幫忙處理物產，大概是為處理個人資產補齊稅費，亦有網民指他急賣樓，似乎將有新動向。