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蔚雨芯浮枱開餐 識玩識歎
蔚雨芯名副其實食得「浮誇」，既浮亦誇。
性感女神蔚雨芯（Rainky）連日來在社交網分享在泰國布吉島度假的泳裝照，第4套草綠色泳衣於昨日出籠，坐在私人泳池邊的她，面前有一枱浮在水面的餐桌，桌上擺滿生果拼盤、煎蛋、奄列、麵包及飲品，食得豐富又招積，她留言：「你們要的早餐，邊位想同我分享？」不過網民留言指秀色可餐，故不覺得肚餓。
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