再戰娛圈聲震震 黃心穎甘心受指罵：係我嘅因果

藝人黃心穎自4年前爆出「安心事件」後，演藝事業陷入萬劫不復，至今年初轉型做歌手，正式重新出發。昨日她自事件後首度公開受訪，坦言該段黑暗回憶令她感到恐懼、迷惘，對於不堪入耳的抨擊，她甘於認命：「係我嘅因果！」

黃心穎當年背男友馬國明偷食人夫許志安，形象、事業一鋪清袋，從此消失幕前。經過4年的洗禮，今年初她以唱作歌手身份回歸娛樂圈，昨日更現身電台節目《叱咤樂壇》宣傳新歌《沙包》，是她自醜聞後首度公開受訪。節目中，她的聲線帶點抖震，難掩緊張地表示：「好緊張，Feel到心跳難控制，好似就嚟想跳出嚟！」

爆出偷食事件後受盡千夫所指，心穎坦言：「以前嘅我可能會介懷好多，可能唔識Handle，但依家嘅我平靜咗好多。坦白啲講，再難聽嘅說話都聽過，人哋點對我，我覺得呢個係我嘅因果嚟，喺呢一刻我可以做到嘅，就係做好自己，其他嘢我控制唔到。」她藉着音樂找到宣洩情緒的出口：「個天突然開咗道門畀我，嗰時都好迷惘，當下做音樂畀到好實在嘅感覺我，當時真係唔知可以做啲乜嘢。」

同泥鯭合作「開條件」 心穎透露事後曾與公司商量，大讚無綫對她很好：「佢哋有邀請我返去拍番劇，或者做番綜藝，但係我想選擇啲以前未做過嘅嘢，想試做啲開心又滿足嘅嘢。但到咗真係完約，嗰下又係驚，突然間冇約喺身，自己要決定做乜，嗰下係怯㗎，但最後我選擇做音樂，決定去面對呢個恐懼，覺得係值得、好玩嘅。」

她先後推出了兩首自己包辦曲詞唱的作品，並找來樂隊鼓手男友泥鯭一起監製，談到雙方的合作，她笑着分享：「佢第一樣嘢講『唔好嗌交』。（點解咁講？你哋成日嗌交？）因為我好有主見，但佢話：『你叫得我做監製，你就要聽我意見。』我覺得佢係鼓勵性多，其實喺我學做音樂時候，成日都問佢一個問題：『我依家做嘅嘢係咪好Stupid？』因為我會質疑，以前冇諗過發表我嘅音樂，冇乜諗學音樂係做乜，佢話：『唔Stupid，鍾意咪做囉！』好多謝佢一路以來Push我去做。」

自揭事發後一蹶不振 在過去的黑暗時期，心穎坦言在各個階段都有不同的情緒攻擊自己：「最初成日想瞓覺，唔想面對，到後來又不停咁喊，一蹶不振，之後知道唔可以再沉溺下去。」隨後她上堂學戲，逼自己忙碌地過日子，沒有多餘時間想其他事，而回港後有家人陪伴在身邊，令她得以撥開雲霧，她說：「嗰時覺得每一日個腦都好似陰天，但屋企人令我有動力繼續向前，因為我唔忍心見到爸爸見住我咁樣。」她坦言本來不敢接觸人，至領養狗狗後才慢慢放開，並接觸了佛學，放下很多執着，之後再透過音樂記錄情緒：「依家我覺得好咗好多。」節目尾聲，問到她可有甚麼想說？她有感而發，疑似哽咽：「想多謝你哋今日邀請我上嚟分享，因為我覺得唔係必然。」