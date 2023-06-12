唔黐住老竇 返家鄉踢波 羅密歐與英模復合 撤出美國

英國前球星碧咸的二仔羅密歐本來效力老竇的美國球會國際邁亞密，但他最近與英國模特兒女友Mia Regan復合後，決定為愛情放棄美國事業，返英陪女友！

碧咸（David Beckham）與英國女子組合辣妹（Spice Girls）前成員Victoria的20歲二仔羅密歐（Romeo），追隨老竇腳步踢波，於碧咸的美國球會國際邁亞密搵食，有老竇照住，前程似錦，不過他今年1月以外借形式回到英國加入賓福特B隊，期間與前女友Mia翻撻，適逢賓福特給予常駐機會，他便欣然接受，決定長留英國，與美國事業說再見！

驚咗再搞「異地戀」 羅密歐與Mia於2019年5月開始拍拖，不時於社交網站分享合照放閃，但因異地戀感情一度生變。知情者透露：「雖然佢哋好努力維繫，但異地戀係有影響，佢哋分手過一排。但當佢返英國踢賓福特，佢哋又復合咗，關係依家好好。依家仲有少少薪酬問題未傾好，但張約都差唔多搞掂。」