暢所欲玄：認知平衡

關於八字學，自古至今，小孩子出生後，往往都會請命理師排個命盤，以了解一生的概況。

在中華文化中，《易經》的八卦方位和辭文象義，能用來深入分析人生中的任何事物。早前在電視上有位師傅解釋，首先同宗教無關係，批算命運，是要計算出來，當然要找到一位有德行經驗者。風水是统計，昔日家居布置設計與今天不同，因此要不斷去增值來改善布局。

陰陽五行金水木火土，是平衡日常生活的基本，包括健康，只要處於平衡的狀態，可以獲得無以倫比的免疫系統。

失衡只是二字，但包羅萬象。肝屬木，應東方，在人為左邊，如左邊頭暈、左眼紅腫不舒服、左牙齦浮痛、左臂痠脹、左腿不利等等，應查看肝經通與否，考慮藉飲食來舒肝。肺屬金，應西方，在人右邊，金為收斂，酉時（下午5時至7時）為足太陽膀胱經與足少陰腎經交替之時，也是陽氣收斂之際，陽氣入腎化為質量，入則清爽，陽不入腎在於腎外，化為熱邪，如右側牙痛腰痠、肺氣不降，這時候在飲食上需要以養陰滋腎、養肺斂陽為主。

當然父母生我們每個人產生五行不一樣，只要掌握自己五行多少喜忌來布陣，便可得到解決辦法。

堪輿學者元海