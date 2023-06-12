娛樂

林欣彤買杯奶茶 獲邀Busking
歌手林欣彤日前在沙田為買一杯好想飲的雪糕奶茶，令她在沒預期下作街頭表演，她於社交網上載片段並寫道：「因為想飲好耐，得到一個busking機會。」她感謝當日傳福音的組合邀請她亂入，她即席自彈自唱，雖然彈錯chord，又被奶茶卡着喉嚨，仍無阻現場巿民的熱烈掌聲。
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