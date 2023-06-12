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周潤發封沈騰做偶像
周潤發和內地百億票房男星沈騰日前同場現身，兩人在台上互相謙讓鞠躬，沈騰重提17年前在電影《滿城盡帶黃金甲》中，飾演只有16字對白的小太監時，已視扮演大王的周潤發為偶像，而周潤發卻謙說：「你是我偶像，看到票房這麼厲害的人。」
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