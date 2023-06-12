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周奕瑋探索「天空之城」
日本通周奕瑋主持的旅遊節目《周遊關西》，相隔4年載譽歸來，今晚首集他展開和歌山之旅，最特別是會探索一度連地圖都找不到的「友島」，其中最著名的第3砲台正是現實版「天空之城」所在地，置身其中恍如進入了宮崎駿的動畫世界，令他既滿足又難忘。
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