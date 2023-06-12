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娜扎相睇被嫌學歷低
新疆女星娜扎日前現身杭州拍攝內地節目《萌探探探案》第三季其中一個相睇環節，戴上銀色短假髮的她大受替兒子相睇的家長歡迎，更有長輩單刀直入問她和兒子結婚後，可有考慮生小孩的問題，嚇到她「O嘴」，亦有家長嫌棄她僅接受過普通高等教育的學歷。
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