余香凝見證橡皮鴨漏氣

正佗住第二胎的女星余香凝，無懼天氣酷熱，抱住2歲囡囡到海旁觀看橡皮鴨，卻意外地見證橡皮鴨放氣過程。她在社交網開玩笑留言隻鴨「爆咗」，其後改為「漏咗氣」，最搞笑是母女同時做出O嘴表情，十分合拍。有網民亦講笑她們母女太靚，靚爆了鴨。