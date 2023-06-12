娛樂

余香凝見證橡皮鴨漏氣
正佗住第二胎的女星余香凝，無懼天氣酷熱，抱住2歲囡囡到海旁觀看橡皮鴨，卻意外地見證橡皮鴨放氣過程。她在社交網開玩笑留言隻鴨「爆咗」，其後改為「漏咗氣」，最搞笑是母女同時做出O嘴表情，十分合拍。有網民亦講笑她們母女太靚，靚爆了鴨。
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