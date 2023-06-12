自嘲悶人 唔會變心 馮允謙擱置婚事 有拖冇欠

歌手馮允謙（Jay）與圈外女友的婚事，因為疫情關係已拖足3年，年初Jay曾表示今年會迎娶女友，不過前晚卻宣布決定擱置婚期。現身婚紗展的他擔任表演嘉賓，獻唱兩首冧爆情歌，有近百粉絲撐場，場面熱鬧。台上他表示將來結婚應該不會唱歌，因為覺得結婚是兩個人的事，不想搶伴侶風頭，他笑說：「如果女友話我嘈就唔會唱！」

2020年秘密訂婚 受訪時Jay透露與女友已有共識，決定擱置婚事，雙方父母都同意？他坦言父母也有疑問：「只係因為女友有家事，加上佢返新工，而我歌唱事業亦穩步上揚，先決定擱置。結婚係感覺，大家知道對方點諗就得，我心目中有佢先至最重要，同埋佢都唔使擔心，冇人會要我㗎，我咁悶，生活就係工作、寫歌、做運動和陪屋企人，又唔會出街嘅。」

他更自爆與女友其實早於2020年已秘密訂婚，他說：「喺香港訂婚嘅！（點解唔簽埋字？）有諗過，不過想屋企人坐低食飯，但時間上夾唔到，今年會影一輯pre wedding，可能去日本或者加拿大影。」