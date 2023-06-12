以牙還牙大反擊 黃智雯狂摑吳岱融16 巴 打到手震

黃智雯（Mandy）與湯洛雯（靚湯）於無綫熱播戲《隱門》中均有被父掌摑戲份，令觀眾看得心痛，Mandy透露將會大反擊，打人打到手震，而靚湯則大爆未婚夫馬國明想狠狠地摑她12巴掌。

藝人黃智雯、湯洛雯、劉佩玥（Moon）、吳岱融及張國強等昨日為無綫劇《隱門》宣傳，宣布劇集第4集的「七天跨平台總收視」獲得22.6點佳績，觀眾人數超過145萬。眾人透露劇情將會進入高潮，劇中一直被父親吳岱融打的Mandy，透露將會進行大反擊：「一次過還16巴掌畀佢，其實本身打一巴，但岱融哥話『觀眾應該好想睇你大反擊，不如你即管打打到手軟為止』，結果打完之後我隻手係震。（真打？）係！其實打人都好大壓力，怕錯手打錯其他地方。」

馬國明想摑湯洛雯 至於劇中被父親張國強掌摑12巴掌的靚湯，坦言是首次被這樣掌摑：「打嗰吓真係有爹哋打嘅感覺。（細個會畀爹哋咁打？）教功課嗰陣會打手板。」她還大爆未婚夫馬國明知道有這場戲後，笑言要幫她排戲練習。

Mandy、靚湯及Moon同是港姐出身，談到新一屆港姐開始面試，靚湯表示有留意有佳麗撞樣舒淇，又笑指還記得參選時因拍照時縮肚，曾被記者稱她有「4個胸」。問到愈來愈多外地佳麗參選，香港是否沒有靚女？Moon解釋說：「啱啱參選嗰陣唔識打扮、化妝，但入行之後慢慢學識咗就會愈嚟愈靚。」Mandy則自嘲當年剛參選時「似隻豬」。

黃智雯與吳岱融合力宣傳，但劇中將出手反擊「老竇」。 湯洛雯