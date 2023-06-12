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黎諾懿大仔出院報平安
黎諾懿的6歲兒子黎峰睿早前染上「人類偏肺病毒」令肺部發炎，持續高燒而留院治療，原來已經出院，黎諾懿於社交網上載囝囝生猛近照，並代他留言：「各位我出院啦！雖然未完全康復，但終於可以回家啦！感謝所有關心我的人，多謝所有怕我悶而寄來很多玩具的朋友。」又多謝一眾醫護人員的照顧。
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