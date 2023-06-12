陳煒Kay大狀喜相逢

陳煒正忙於拍攝無綫新劇《非常檢控觀》，她在網上分享與謝安琪（Kay）身處法院外的自拍照，她寫道：「這一天我們偶遇上。」Kay是為ViuTV的新劇《法與情》開工，雖然兩台是「敵對」，但兩人碰頭不知多開心，網友笑指她們好有姊妹相。