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陳煒Kay大狀喜相逢
陳煒正忙於拍攝無綫新劇《非常檢控觀》，她在網上分享與謝安琪（Kay）身處法院外的自拍照，她寫道：「這一天我們偶遇上。」Kay是為ViuTV的新劇《法與情》開工，雖然兩台是「敵對」，但兩人碰頭不知多開心，網友笑指她們好有姊妹相。
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