實現明星夢 怕人走茶涼 姚焯菲曾為出國與父嘈交

「聲夢」小花姚焯菲（Chantel）細個已發明星夢，年初遠赴新西蘭升學，她自爆曾極力反對這個安排，一度與父母嘈過交，也擔心離港後人氣受到影響。

目前身在新西蘭的Chantel早前回港宣傳新歌《小出走》，離港前接受電台專訪，她坦認兒時曾幻想當演員，但管教極嚴的母親一直反對她發明星夢，爸爸則較任由她發展，協助她參加《聲夢》，然而全家人都沒想過她能成功殺入三甲，她說：「我冇學過唱歌，比賽零經驗，面試時已心知Gigi（炎明熹）一定係冠軍，佢好得意，唔出聲，但一開口唱歌就好犀利，全場都震驚。」

擇偶條件要謙虛 出道後大受歡迎的Chantel，毅然離港升學，她承認最初曾極反對父母的決定：「好地地毋須要走，係唔開心、會嘈交，以為新西蘭只有一片草地同好多羊，羊可能多過人，會好悶好唔鍾意，但父母帶我去咗一次，先知係城市，就安心去開始計劃。」對離開娛圈再回來，可能面對人走茶涼的現實，她有擔心過：「但依家時代同科技唔同，喺嗰邊專心讀書，放假又可專心做歌，可以平衡到，我又成長獨立咗。」

她透露與公司、父母有五年計劃，每逢長假期都會回港出歌，入讀女校住宿舍的她，談到理想男友的條件：「專一最重要，其次要有禮貌、性格要謙虛，我遇過啲好自大，自以為有錢就不斷炫耀嘅男仔，幾好樣都唔鍾意！」目前她不恨拍拖：「依家我好想自己一個人，真係唔好搞我。」