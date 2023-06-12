So Ching退隊 Winka即unfollow

女團COLLAR近日發生變動，So Ching宣布退團，組合以7人形式繼續發展，而曾揚言「8-1=0」的成員Winka，當時解畫指會「歸零」重新出發。近日有網民發現Winka的社交網竟然取消追蹤So Ching，即引起網民熱議，直指：「連門面工夫都懶得做」、「collar官方ig都冇unfollow soching」。

不過，亦有粉絲力撐指Winka社交網向來只會追蹤有關COLLAR和Fans Club的帳戶，取消關注前成員並無不妥：「佢係乜都unfollow，un淨collar成員」、「淨follow主要人員有咩問題」。未知Winka是否為平息風波，事隔1晚索性將追蹤名單清空，正式「歸零」。