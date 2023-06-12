粉絲為合照 老公都唔要 姜濤「逼走」人夫：講聲唔好意思
藝人姜濤昨日出席活動，與「籃球女神」譚旻萱同場兼有機會鬥戲，更遇上熱情女粉絲當場推開老公，為求與他合照，搞到姜濤大感尷尬。
姜濤與譚旻萱（Mandy）昨日出席公開活動，席間播放2人主演的微電影。Mandy於片中對姜濤相當「進擊」，她直言遇到合適的人，不介意主動，又自爆在籃球場拍攝時爭取時間與姜濤鬥波。活動上，姜濤抽5組粉絲上台玩遊戲，大會安排影合照時，其中一位女粉絲更推開身旁的老公「獨攬」姜濤，全場爆笑！
事後姜濤說：「同佢哋嘅老公講聲唔好意思。（老公真係變咗前夫？）唔會，佢哋點都係第1位。（遇過好瘋狂嘅粉絲？）大家嘅熱情我好開心，不過希望注意安全，有時應援時佢哋會太迫而跌低。」
有留意「AI尹光」
談到有網民自製「AI尹光」重唱其歌曲，姜濤笑言有留意：「開心大家用我嘅歌去做呢啲嘢。（網民讚AI唱得好過你。）有時我聽完都覺得係。（搶你飯碗？）唔驚。（想唱好啲歌？）希望嚟緊出嘅歌保持好嘅水準。」至於即將舉行個唱的他，被問會否邀尹光同台，他笑說：「可以考慮。（擔唔擔心歌迷又投訴買唔到飛？）希望安排好啲。（朋友托你買飛？）有，但我都未有。（話你張海報向羅志祥『致敬』、抄《小魚仙》海報？）有睇過羅志祥嘅海報。我今次概念係玩水，真係有好多類似嘅海報。」
日前與NBA球星Damian Lillard同場成功集郵，姜濤表示：「好開心，每個NBA球星都係偶像。（你追星？）散場都想追埋一份，不過畀人拉咗入後台。（佢關注Edan社交平台。）Edan英文好啲，我要努力進步。」
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