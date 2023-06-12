粉絲為合照 老公都唔要 姜濤「逼走」人夫：講聲唔好意思

有留意「AI尹光」

談到有網民自製「AI尹光」重唱其歌曲，姜濤笑言有留意：「開心大家用我嘅歌去做呢啲嘢。（網民讚AI唱得好過你。）有時我聽完都覺得係。（搶你飯碗？）唔驚。（想唱好啲歌？）希望嚟緊出嘅歌保持好嘅水準。」至於即將舉行個唱的他，被問會否邀尹光同台，他笑說：「可以考慮。（擔唔擔心歌迷又投訴買唔到飛？）希望安排好啲。（朋友托你買飛？）有，但我都未有。（話你張海報向羅志祥『致敬』、抄《小魚仙》海報？）有睇過羅志祥嘅海報。我今次概念係玩水，真係有好多類似嘅海報。」