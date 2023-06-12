許志安「懶理」阿哥參加《中年2》 戚黛黛出戰緊張 險心臟病發

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》第二季昨日進行海選，吸引逾2千人參加，當中包括有歌唱比賽經驗的前港姐戚黛黛及女星顏仟汶，黛黛自言緊張到險心臟病發；至於最引人矚目要數許志安的八哥許志偉，他稱曾以短訊問弟弟意見，可惜對方已讀不回。

《中年好聲音》上季反應熱烈，昨日假將軍澳電視城舉行第二季海選，至昨日為止已有逾2千人報名，除了素人外，當中有不少圈中人及藝人親戚參加，包括2003年港姐季軍戚黛黛、前三級片女星顏仟汶、《全民造星III》黃劍文、2002落選港姐關伊彤、電影《最佳拍檔》童星王嘉明、「屯門娜娜」的老公張迪匡等，還有許志安八哥許志偉與孫耀威妹妹。

黛黛選唱國語歌《心有獨鍾》，全程表現緊張，更被評判伍仲衡批評說話有懶音，她受訪時表示：「覺得自己表現麻麻，因為太緊張，幾乎緊張到心臟病發，仲緊張過選港姐！」她透露曾參加1998年全球華人新秀歌唱大賽，當年未能唱到自選歌彭羚的《彷如隔世》已落選，笑言一直懷恨在心，問她為何今次不選《彷如隔世》？她坦言：「今日點都唔會唱，唔係死得仲慘。」

顏仟汶挑戰自己 至於顏仟汶就演繹《蔓珠莎華》，她自爆入行之前參加過3次新秀歌唱比賽，網民更指她是被演員耽誤的歌手，故今次決心參賽挑戰自己。而黃劍文帶備結他自彈自唱《新不了情》，他稱面試時有點緊張，彈結他彈到手軟。

現年62歲的許志偉選唱張學友的《忘情冷雨夜》，他自評表現差：「唱得唔合格，記錯歌詞又走音，因為太緊張。（有冇向許志安問意見？）有搵過佢，但佢冇覆我，可能佢太忙。（點解唔揀細佬嘅歌？）佢啲歌仲難唱。」

去年「屯門娜娜」於《中年好聲音》100強止步，今年就由老公張迪匡出戰，問他是否為太太復仇？他笑言面試時因太緊張而未有發揮水準，相信復仇無望，又謂自己的表現辜負了「Happy伯」的期望，娜娜就讚老公已經好叻。另外，參賽者中不乏隱世高手，也有人憑台風搶Fo，報稱網絡填詞人的陳玉芳獻唱陳寶珠《女殺手》時大耍功夫配合，評判看到也忍俊不禁。