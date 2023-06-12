抱病Sing戰 鬥搏命 薛凱琪撲醫院吸藥 Jessica唱到嘔

轉戰內地的歌手薛凱琪，近日偕韓國女子天團少女時代前成員Jessica亮相音樂真人騷，惟演出前雙雙抱恙，慘成「失聲雙嬌」。薛凱琪出盡法寶急救，甫落機即飛車到醫院吸霧氣，又在酒店添置儀器，見Jessica又暈又嘔，她即化身醫師作「指功」治療，為演出相當搏命！

移居內地發展兩年的薛凱琪，去年憑綜藝節目《乘風破浪》人氣急升並以第6名成團，年底再參與《無限超越班》，被導師惠英紅整蠱致委屈爆喊一幕令人印象深刻，由於在鏡頭前展現真我，她獲網民大讚討好，更成為不少綜藝節目的力邀對象。

最近她參與音樂真人騷《天賜的聲音》第4季，其他參與歌手還有Jessica、張靚穎、胡彥斌、張碧晨等，在「限韓令」影響下，不少韓星到內地掘金夢碎，但孭住美籍的Jessica卻不受限制，繼《乘》後再參與《天》，非常吃得開！

該節目於4月底開播，薛凱琪被安排於上月底一集亮相，憑蔡健雅歌曲《我要給世界最悠長的濕吻》於6隊中脫穎而出，勇奪「人氣金曲」獎。愈戰愈勇的她，近日聯同Jessica合唱英文歌《Wonderful U》，鏡頭前2人表現超水準，但原來雙雙抱恙，以虛弱身軀頂硬上。

講心唔講金 在網上曝光的花絮中，2人綵排時同受失聲困擾，期間Jessica更突然蹲低嗌頭痛，薛凱琪見狀即化身醫師，以「指功」為對方按壓手掌穴位，Jessica抵受不住力度，全程露出痛苦表情。而薛凱琪亦不遑多讓，聲沙沙要不停喝水，又到醫院作紓緩治療及做汗蒸「急救」，幸正式演出時超額完成，如此搏命演出實在專業。其實以她的綜藝節目身價，今次最少參與3集，估計收取近百萬酬勞，但相對於密密做商演，今次騷錢實屬超筍價，但她仍咬緊牙關，相信是睇中節目熱度高，望藉此增加人氣以帶挈其他工作。

買醫療機器 昨日薛凱琪接受本報訪問，透露出發前一周已身體不適，久久未有好轉：「飛之前練歌唱唔到，忍唔住喊出嚟，落機第一時間去醫院吸霧氣，因為比食藥更快好，起碼可以出到聲，但後來冇咁多時間去醫院，索性買部機返去，喺醫院拎藥返酒店同後台吸，同埋買咗另一部好似蒸桑拿嘅機，着咗佢會發熱，我放咗薑粉藥包入去排汗。」談到與Jessica同病相憐，她說：「佢出發前話我知病咗，聽到佢把聲好沙，好在我哋只係感冒，佢直情頭痛到綵排時嘔呀！不過呢件事令我體會到，唔可以喺最好嘅狀態做最好嘅嘢，嗰件事更似人生、更感人，唱完之後都有互相擁抱。」

Jessica 薛凱琪到醫院吸霧氣，終於開番聲。 Jessica頭痛到嘔，薛凱琪為她按穴位紓緩。