1:00 世界動物之最（S）

5:00 我的外星朋友

6:00 世界動物之最（S）

7:30 七點半新聞報道及融匯大灣區及天氣報告

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

