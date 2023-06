美國紐約市持續受加拿大山火影響,導致被煙霧籠罩。加拿大樂壇天王Shawn Mendes日前竟然抽水,於社交網上載紐約被濃霧覆蓋的照片,宣傳新歌《What the Hell Are We Dying For ? 》,即被粉絲鬧爆!