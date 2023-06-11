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Alina「髮」財好市
俄羅斯出名多索女，現年23歲的Alina Ignatova正是其中一人，現時主力在歐洲發展事業。天生童顏的她擁火辣身材，由於經常在社交網公開性感照，令知名度大增。除了最煞食的「童顏巨乳」外，Alina一頭又直又明亮的長髮亦獲很多人讚賞，她乘機出個人髮品吸金，並開設社交網專頁宣傳，絕對有生意頭腦！
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