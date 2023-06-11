暢所欲玄：影響夫妻感情的顏色

不同的色彩對人的情緒和心理會產生不同影響，在家居布局中，臥室的選色關係到夫妻感情的和諧，如果夫妻的感情不好，除了其他因素之外，就要看看是不是家宅中的顏色犯了禁忌。

1.忌主調紅色

紅色是諸多色彩中最具刺激性的顏色，能給人強烈的視覺衝擊。如果家宅使用紅色為主調，容易令夫妻二人的情緒變得暴躁不安，繼而出現爭吵不斷、感情不和睦的情況。

2.忌太多粉紅

粉色代表嬌羞，能使人感到溫馨。如果家宅中有太多粉紅色調，容易招來爛桃花，給夫妻的感情帶來不利的影響。

3.忌太多深色

深色代表成熟、穩重、端莊，同時會給人帶來恐懼感和壓抑感。如果家宅中的深暗顏色太多，容易給夫妻帶來壓抑感，或陷入哀傷中，導致夫妻感情趨於冷淡，影響感情生活。

4.顏色五行忌剋

五行之間具有相互制約的關係，簡稱「五行相剋」。謹記水剋火、火剋金、金剋木、木剋土、土剋水這些原理，在進行家宅裝修時，避免使用五行相剋的顏色來搭配，就不會有太大問題。

玄學名師黃楚淇