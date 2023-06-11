苗僑偉愛女拒靠父蔭 殺入康城

藝人苗僑偉與太太戚美珍婚後育有一對子女，女兒苗彤（Phoebe）遺傳了父母的優良基因，萬千寵愛在一身。美貌和身材同樣出眾的她在外國長大，屢傳獲大公司羅致入行，數年前更傳出無綫游說她參選港姐，惟遭她婉拒。本在外國任攝影師的Phoebe拋開父蔭，靠自己在幕前闖出一片天，早前就出席法國康城電影節，與一眾好友舉杯暢飲，一頭長髮配比堅尼上裝亮相，造型誘人。