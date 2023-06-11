苗僑偉愛女拒靠父蔭 殺入康城
藝人苗僑偉與太太戚美珍婚後育有一對子女，女兒苗彤（Phoebe）遺傳了父母的優良基因，萬千寵愛在一身。美貌和身材同樣出眾的她在外國長大，屢傳獲大公司羅致入行，數年前更傳出無綫游說她參選港姐，惟遭她婉拒。本在外國任攝影師的Phoebe拋開父蔭，靠自己在幕前闖出一片天，早前就出席法國康城電影節，與一眾好友舉杯暢飲，一頭長髮配比堅尼上裝亮相，造型誘人。
演出作品近20部
Phoebe熱愛運動，大學時期已參加游泳和籃球比賽，同時完成以戲劇為重點的IB文憑課程。她從不列顛哥倫比亞大學獲得文學學士學位後，2015年開始發展演藝事業，曾參演電視劇《Upload》、《Get Shorty》、《Parabola》、《Die in a Gunfight》及《The Past Never Dies》等，數年間已演出超過16部作品。苗僑偉早前曾透露Phoebe入行拍戲，不過直指女兒不想靠父母的名氣，所以選擇在外國發展。女兒如此有自信，相信苗僑偉亦為之驕傲。
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