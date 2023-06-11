陳婉衡紅裙「凸」顯曲線

36E無綫咪神陳婉衡熱愛行山、做運動，操出一副好身材，「蜜桃臀」更成為其標誌。身材Fit爆的她不時透過社交網派福利及交流打扮心得，日前就分享一條紅色連身裙的兩種穿法，難掩玲瓏浮凸的好身材，相當吸睛，網民爭住讚好！