陳法蓉舊情人苦纏 難搣「戀愛腦」

藝人陳法蓉在劇集內情路坎坷，現實中單身的她對感情生活仍有盼望。對於被閨蜜投訴「戀愛腦」，她坦言未有打算改變，但絕不容許「三人世界」。

已7年未有參與無綫劇集拍攝的陳法蓉，在《一舞傾城》演「沙律媽」，與唐文龍展開苦戀，她等對方出獄等足十多年，終於等到團聚，對方卻突然離世，角色命運坎坷。現實中仍待字閨中，她坦言對愛情依然有憧憬，但只會靜待緣分，絕不強求，對於昔日情路上遇過的所有人，她都衷心送上祝福。

問到可覺得情路上曾受傷害？她豪氣表示：「只係時間上唔啱啫，我深信自己愛過嘅冇一個係壞人，不過就冇打算再做朋友喇，分咗手無謂打擾人哋生活啦！試過有個讀書時嘅男朋友，事隔多年竟然千方百計搵方法聯絡我，大家有出嚟見過面，但佢竟然同我講同另一半嘅問題，又話佢媽媽覺得都係我最好。我梗係叫佢去處理本身嘅問題，而唔係搵我。」

陳法蓉一直抱持「女人何苦為難女人」的想法，她說：「細個覺得唔可以有第三者，成長之後都有問過自己：『其實係咪可以接受？』諗嚟諗去都覺得容不下有其他嘅曖昧，亦唔想另一個女人因為自己而唔開心。我身邊冇『兵』嘅，知道有唔對路，我會好快打沉你，如果冇被打沉，即係大家都有機會（嘗試發展）。」

樂觀心境保持凍齡 「戀愛腦」多年未變，朋友都愛投訴她有異性冇人性，她直言：「我喺嗰種拍咗拖，你叫我唔好拍戲我咪唔拍囉、你叫我扣高啲衫鈕我扣到上頸嗰種人，傻更更咁遠離咗自己嘅朋友，好願意為愛侶犧牲同聽話。依家如果我遇到個人，令我覺得兩個人比一個人生活好嘅話，我都好願意投入，有啲嘢其實係改變唔到嘅。」

雖然同劇有陳星妤及蔡潔等「囡囡」，但網民大讚陳法蓉的顏值沒有給比下去，她對此開心表示：「真係要多謝父母，我係完全唔做運動嘅，有啲嘢天生。我飲好多湯水，當然都會做吓面同食保健食品咁，我覺得做人最緊要開心，唔好要求太多，易滿足就得，心境真係好重要。」