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宋熙年陳智燊遊中東變大細路
宋熙年與陳智燊在沙灘興奮跳舞。
藝人陳智燊與宋熙年（Sarah）是圈中的模範夫婦，近日兩人撇甩兩子出埠歎世界，Sarah在社交網上載旅遊照，見他們飛到中東的阿布扎比暢遊，她笑言小朋友不在，兩公婆可化身成大細路。他們在沙灘興奮跳舞，好友陳凱琳讚他們有夫妻相，Sarah亦大表認同，覺得與老公愈來愈似樣。
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