戴祖儀低胸透視 高貴性感

無綫小花戴祖儀形象百變，繼早前以緊身Tee彈結他引起外界關注後，今次再獻新猷，換上高貴性感晚裝，大晒事業線和白滑長腿，性感又優雅，有網民留意到其衣服腰間位置的透視部分，若隱若現惹人遐想。自我陶醉的她開心表示：「見到大家咁熱情，邊唱歌邊同大家影相係開心的。」