娛樂

戴祖儀低胸透視 高貴性感

戴祖儀有樣有身材，是不少男士的夢中情人。 戴祖儀有樣有身材，是不少男士的夢中情人。
戴祖儀有樣有身材，是不少男士的夢中情人。
無綫小花戴祖儀形象百變，繼早前以緊身Tee彈結他引起外界關注後，今次再獻新猷，換上高貴性感晚裝，大晒事業線和白滑長腿，性感又優雅，有網民留意到其衣服腰間位置的透視部分，若隱若現惹人遐想。自我陶醉的她開心表示：「見到大家咁熱情，邊唱歌邊同大家影相係開心的。」
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