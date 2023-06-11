P牌仔出師不利 ANSONBEAN顧住演戲 單手扭軚險炒車

歌手ANSONBEAN前晚出席活動，自爆近日以「P牌」身份為電影拍攝揸車戲份，惟未能分心兼顧鏡頭及演戲，加上單手扭軚，差點釀成撞車意外！

ANSONBEAN、馬來西亞女神林宣妤、袁澧林、林奕匡與老婆李靄璣等，前晚現身藝術展覽。ANSONBEAN表示很久沒欣賞展覽，認為觀看藝術品能夠令心靈有所得着，並透露小時候曾學習水彩畫及素描，將自己喜歡的角色呈現畫紙上，當中出現最多的是蝙蝠俠，坦言希望將來能扮演該類角色。

為角色考牌 忙拍新片的他透露有不少新嘗試，更為角色考車牌，沒料拍攝時差點發生意外：「幾個月前考咗車牌，可以喺套戲用得上，但拍嗰時差啲撞車，好彩冇事，因為我要單手揸車，但我掛住望攝影鏡頭演戲，差啲唔記得煞車，幾乎撞到前面架車。（有冇嚇到雞飛狗走？）冇，佢哋唔知道。」

林宣妤拒談感情 而林宣妤透露去年與吳慷仁合演電影《富都青年》，下月將為一套港劇開工，但詳情保密。問到要否性感上陣？她說：「應該唔需要。（接受性感？）睇吓劇情需要。（底線係乜？）都係睇劇本，睇吓自己鍾唔鍾意。（使唔使上演技課？）之前有上。」提到感情生活，她即搖頭，並問身旁的經理人，對方代答：「唔講感情，專注工作。」她即重複說：「要專注工作。（會澄清之前嘅緋聞？）唔想回應。」