娛樂

高圓圓花都晒肩 網民踩場「尋仇」

連日在巴黎歎世界的高圓圓，收拾心情開工。 連日在巴黎歎世界的高圓圓，收拾心情開工。
連日在巴黎歎世界的高圓圓，收拾心情開工。
內地花旦高圓圓近日飛往法國巴黎出席珠寶晚宴，趁機四出遊覽，又在巴黎鐵塔前搞鬼打卡，寓工作於娛樂。近日她上載一輯晚裝靚相，穿上露肩黑色魚尾裙，在露台輕倚欄杆欣賞美景，散發女神氣質。網民大讚她高貴美麗，有人更對其丈夫趙又廷恨得牙癢癢，搞笑留言：「趙又廷奪妻之恨，不共戴天！」
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