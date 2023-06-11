6月11日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月11日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
李一桐激罕晒「內」在美
李一桐以簡約內衣大晒健康性感。
內地女星李一桐憑清純外表贏得「最美黃蓉」稱譽，向來保守的她，近日卻在毫無預警下接拍內衣廣告。身形嬌小的她原來「禾稈冚珍珠」，穿上多款內衣搔首弄姿，展示玲瓏浮凸的好身材。難得「豁出去」，卻被網民拿來與楊冪比較，直指楊冪的線條比她更具美態及性感。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230611-0611_00282_032/李一桐激罕晒「內」在美
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc