李一桐激罕晒「內」在美

內地女星李一桐憑清純外表贏得「最美黃蓉」稱譽，向來保守的她，近日卻在毫無預警下接拍內衣廣告。身形嬌小的她原來「禾稈冚珍珠」，穿上多款內衣搔首弄姿，展示玲瓏浮凸的好身材。難得「豁出去」，卻被網民拿來與楊冪比較，直指楊冪的線條比她更具美態及性感。