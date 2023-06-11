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李一桐激罕晒「內」在美

李一桐以簡約內衣大晒健康性感。 李一桐以簡約內衣大晒健康性感。
李一桐以簡約內衣大晒健康性感。
內地女星李一桐憑清純外表贏得「最美黃蓉」稱譽，向來保守的她，近日卻在毫無預警下接拍內衣廣告。身形嬌小的她原來「禾稈冚珍珠」，穿上多款內衣搔首弄姿，展示玲瓏浮凸的好身材。難得「豁出去」，卻被網民拿來與楊冪比較，直指楊冪的線條比她更具美態及性感。
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