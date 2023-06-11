望歌迷陪伴到老 張學友巡唱開鑼 諗計跳少啲

「歌神」張學友相隔10年再舉行巡迴演唱會，嘆年屆61歲已可享受2蚊長者乘車優惠，還問觀眾可會陪伴到老。不過騷上他依然挑戰難度，用實力證明人老心不老，在不同階段也可呈現不一樣的學友。

張學友12場澳門站巡迴演唱會前晚開鑼，為籌備這次第10個個人演唱會，他與製作團隊花了9個月時間，結合芭蕾、管弦樂與流行音樂元素，樂手被安排在4層樓高的舞台，學友則由男女芭蕾舞者以舞姿伴唱。

邀女神10年一聚 除了聽覺享受外，還有重量級視覺彩蛋，當學友唱到經典歌《等你等到我心痛》時，大銀幕播出逾4分鐘音樂電影，女主角是曾於其《1/2世紀演唱會》出現的性感女神舒淇，學友笑言在拍攝現場向對方提議：「我哋每10年拍一個MV，我陪住你老。」又問現場觀眾會否陪住他老：「我唔記得咗，我已經老喇！坐公車只係要兩蚊，謝謝你哋陪住我老。」

他又幽默表示安排芭蕾舞演出全因有「私心」：「就係想跳少啲，我想跳，你哋都唔想睇啦！我雖然已經『60+』，但體力其實同上一次差唔多，只係怕觀眾睇我跳會辛苦啫！」他揚言仍喜歡表演，覺得人生在不同階段可以呈現不一樣的美，做出適合自己年齡的精彩表演。及至Encore，他選唱曾說過是他所有歌曲中最難唱的《藍雨》，最後送上搖滾版《吻別》為個唱作結。