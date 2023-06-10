韓團少女時代隊長泰妍昨日以一身性感打扮出發來港，為今晚假亞博舉行的個唱作準備。身材瘦削的她，穿上黑色Tube Top配襯牛仔褲大騷香肩，現身首爾仁川國際機場時，心情靚爆狂揮手。抵港時，她穿上黑色外套，經秘道步出禁區，並快速登車離去，現場吸引逾百港迷接機。