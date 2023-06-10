美劇吸負評 無阻進軍荷里活 Jennie加盟超英片變「K-Pop艾莎」

韓團BLACK PINK成員Jennie參演的處女美劇被踩低俗狂吸負評，但無阻她進軍荷里活，被爆將加盟漫威超級英雄電影，飾演擁有操控冰雪能力的K-Pop巨星，十足真人版《魔雪奇緣》的艾莎（Elsa）！

Jennie首度進軍國際的HBO新劇《偶像漩渦》（The Idol）日前上架後被網民狠批似鹹片，除了身為女主角、美國男星尊尼特普（Johnny Depp）的模特兒千金Lily-Rose被指刻意賣弄色情外，連扮演舞蹈員的Jennie亦與男拍檔大玩「3P版」辣身舞，因動作意淫遭網民鬧爆有損形象。其實Jennie只視該劇為踏腳石，真正目標是進軍荷里活！昨日有外媒大爆她將加盟漫威下一部有關亞洲超級英雄的影片《Team Agents of Atlas》，飾演能操控冰雪的K-Pop明星Luna Snow，成為首位加盟超英電影的韓國女星，而其「超英同伴」包括韓星馬東錫及朴敘俊。

該片將近年席捲歐美的K-Pop熱潮與超級英雄融為一體，而Luna Snow這角色則源於漫威數年前推出的手機遊戲《漫威未來之戰》（Marvel Future Fight），人物設定為韓國女子，為照顧祖母而出道成為K-Pop人氣偶像，她在演出期間遇襲，被困於冷凍機內，因而意外獲得操控冰雪的超能力，並以此保護人類，角色就如人氣動畫片《魔雪奇緣》（Frozen）的女主角艾莎一樣。而去年奉子成婚兼升呢人母的韓星朴信惠，亦被指獲斟加盟該片。

專機內部曝光 至於日前因確診缺席日本騷的Jisoo昨日病愈復工，偕Jennie飛往澳洲繼續展開巡唱，她出發時拿着飲品仍不忘派心；Jennie亦未因新劇劣評如潮影響心情，沿途親民狂揮手，其天團防彈少年團成員男友V則於同日下午由西班牙返韓。至於已身在澳洲的泰籍成員Lisa，近日公開中分劉海的新Look，獲粉絲大讚可愛。此外，有航空公司公開BLACK PINK專機照片，4女各有專屬公仔及座椅，專機花費不菲，估計她們展開巡唱一年乘搭專機便需花費約420萬港元。